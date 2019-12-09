В новом ресторане Екатеринбурга закрыли работу холодного цеха

В Екатеринбурге с проверкой нагрянул Роспотребнадзор в новый ресторан «Легенды Юга», открывшийся месяц назад в ТЦ «Пассаж». В работе холодного цеха заведения вывели целый ряд нарушений.Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, цех являлся проходным, из-за чего не обеспечивалось соблюдение надлежащего температурного режима, а также возникал риск загрязнения воздушной среды этой производственной зоны. Нарушения были найдены и в разделочном инвентаре, а также в канализационных стоках.После проверки дело передали в Ленинский районный суд, который вынес решение о временном закрытии работы холодного цеха на 30 суток. В заведение пришли приставы и опечатали цех.