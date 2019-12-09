В Екатеринбурге требуется помощь в опознании человека

10:57 | 10.12.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге просят опознать неизвестного мужчину и найти его родных. Он потерял память и не разговаривает. С 17 августа мужчина находится в медицинском учреждении.



Приметы: на вид примерно 45-50 лет, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза и русые волосы. Был одет в серое трико и красную футболку.



Если вы узнаёте мужчину или хотите принять участие в поиске его родных – сообщите об этом инфоргом Ларисой по номеру телефона 8-904-547-27-43.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»