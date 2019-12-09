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10:30 | 10.12.2019
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Из горящего дома в Карпинске эвакуировали 19 человек
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия работали шесть человек личного состава и две единицы техники. На площади 30 квадратных метров горело домашнее имущество в квартире.
Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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