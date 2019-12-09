Из горящего дома в Карпинске эвакуировали 19 человек

10:30 | 10.12.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Карпинске на улице Свободы произошёл пожар в двухэтажном доме. Из здания эвакуировали 19 человек, среди которых оказалось четверо детей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия работали шесть человек личного состава и две единицы техники. На площади 30 квадратных метров горело домашнее имущество в квартире.



Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»