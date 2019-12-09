В столице Урала заработала «горячая линия» для родителей первоклашек

10:04 | 10.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В столице Урала запустили «горячую линию» для родителей будущих первоклассников. Звонить туда стоит, если не работает система онлайн-записи на портале Госуслуг или возникают другие сложности.



Для жителей разных районов Екатеринбурга есть несколько номеров «горячей линии»:



- Верх-Исетский район: 304-12-64 (Наталья Рыбалко);

- Железнодорожный район: 370-51-57 (Светлана Черкасова);

- Кировский район: 375-64-57 (Марина Карова);

- Ленинский район: 376-36-27 (Ольга Коржановская);

- Октябрьский район: 261-63-74 (Елена Кириченко);

- Орджоникидзевский район: 304-12-57 (Наталья Юрочкина);

- Чкаловский район: 210-26-65 (Инна Гумбатова).



По вопросам правового обеспечения приема детей в первый класс надо обращаться:



- 304-12-41 (Пучкова Зоя Олеговна, Самсонова Ольга Анатольевна, Сазонова Милена Олеговна);

- 304-12-40 (Шурова Ирина Александровна.



По техническим вопросам подачи заявлений через Единый портал звонить стоит Обуховой Кристине Викторовне по номеру 304-12-50.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»