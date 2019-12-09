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10:04 | 10.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В столице Урала заработала «горячая линия» для родителей первоклашек

В столице Урала запустили «горячую линию» для родителей будущих первоклассников. Звонить туда стоит, если не работает система онлайн-записи на портале Госуслуг или возникают другие сложности.

Для жителей разных районов Екатеринбурга есть несколько номеров «горячей линии»:

- Верх-Исетский район: 304-12-64 (Наталья Рыбалко);
- Железнодорожный район: 370-51-57 (Светлана Черкасова);
- Кировский район: 375-64-57 (Марина Карова);
- Ленинский район: 376-36-27 (Ольга Коржановская);
- Октябрьский район: 261-63-74 (Елена Кириченко);
- Орджоникидзевский район: 304-12-57 (Наталья Юрочкина);
- Чкаловский район: 210-26-65 (Инна Гумбатова).

По вопросам правового обеспечения приема детей в первый класс надо обращаться:

- 304-12-41 (Пучкова Зоя Олеговна, Самсонова Ольга Анатольевна, Сазонова Милена Олеговна);
- 304-12-40 (Шурова Ирина Александровна.

По техническим вопросам подачи заявлений через Единый портал звонить стоит Обуховой Кристине Викторовне по номеру 304-12-50.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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