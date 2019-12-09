Поселки Свердловской области атакуют волки

09:39 | 10.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

На севере Свердловской области волчьи стаи обложили поселки. Страдают поселки Красноглинный, Еловый Падун, Новое Сотрино, Первомайский и другие.



Как рассказали очевидцы, в поселках и деревнях погибли уже десятки собак. Местные жители укрепляют заборы и обносят их колючей проволокой. Однако волки все равно находят бреши и ночью вплотную подходят к домам.



Сельчане также собирают подписи под обращением в Департамент по охране и регулированию животного мира Свердловской области. Чиновники сообщили, что после обращения бригаде охотников выдали разрешение на отстрел волков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»