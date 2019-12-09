В Екатеринбурге задержали возможного убийцу девушек на Уктусе

09:17 | 10.12.2019

Фото: соцсети

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе. Силовики искали убийцу ещё с августа прошлого года.



Как пишет «Коммерсантъ-Урал», ссылаясь на оперативные данные полиции, подозреваемым оказался 34-летний екатеринбуржец.



Напомним,что стрелок убил двух девушек – Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову. Их нашли на склоне горнолыжного комплекса «Уктус». Ксения была уже мертва, когда их обнаружили. Наталья через несколько дней скончалась в больнице.



Расследование вел Следственный комитет. В ходе расследования проверили тысячи человек. Силовики также опубликовали ранее видео предполагаемого убийцы и пообещали миллион рублей за информацию, способную помочь установить его личность.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»