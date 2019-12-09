В Артемовском районе водоохранную зону реки завалили отходами

21:28 | 9.12.2019

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей компанию, причастную к загрязнению водоохранной зоны реки Бобровка в Артемовском районе.



В октябре в адрес Минприроды поступила жалоба от жителя села Покровское о загрязнении земельного участка в водоохранной зоне. Государственными инспекторами проведено обследование акватории реки Бобровка. В ходе мероприятия установлено, что организация, осуществляющая работы по очистке русла реки, допустила сброс отходов водоподготовки при механической очистке природных вод на почву.



В отношении юридического лица, допустившего правонарушение, проведена внеплановая проверка, по результатам которой выданы предписания по очистке земельного участка от отходов, а также вынесен солидный денежный штраф.



В настоящее время нарушение устранено, территория земельного участка от отходов очищена.

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