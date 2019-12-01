Военно-спортивная игра «Зарница» прошла в Екатеринбурге на базе УрГПУ

В Екатеринбурге на базе УрГПУ состоялась военно-спортивная игра «Зарница». Мероприятие прошло при участии председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина и главы администрации Орджоникидзевского района Романа Кравченко.Организаторами игры выступили Администрация Орджоникидзевского района, ЦДЮ «Созвездие», казачье общество «Хутор «Северный» и сотрудники ВУЗа. Участие в соревнованиях приняли команды старших классов образовательных учреждений, ССУЗов и спортивных клубов Орджоникидзевского района.В рамках мероприятия студенты-спасатели Сводного отряда УрГПУ устроили показательное выступление – они эвакуировали альпиниста, потерявшего сознание во время восхождения.Затем участники прошли эстафету из пяти этапов. Первые два этапа включали в себя разборку и сборку АК-74М, а также снаряжение его магазина. Затем участники показали своё знание воинских званий ВС РФ, после чего отработали технику оказания первой медицинской помощи и эвакуация раненого. Заключительным этапом стала проверка специальной физической подготовки: участники упражнялись в переноске «боеприпасов» и метании учебной гранаты.Отметим, впервые «Зарницы» появились в СССР. Её цели – патриотическое воспитание, развитие физической культуры и спорта, совершенствование знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также подготовка молодежи к военной службе.