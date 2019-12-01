В Свердловской области проведут всероссийский проект «Большая история»

20:03 | 9.12.2019

Фото: Областная газета

Свердловскую область выбрали ключевой площадкой для проведения всероссийского проекта «Большая история», об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.



Проект будет посвящен Году памяти и славы в России. Планируется, что в проект будет вовлечено более 40 миллионов человек.



В рамках проекта в области пройдет ряд акций. Так, в городах будут установлены «Скамейки героев», выпущен календарь Года памяти и славы, будет организована экспозиция «Женщины в войне» и отреставрированы памятники героям.



Старт проекта запланирован на 13 декабря. В этот день состоится тест по истории Отечества. К участию в проекте планируется привлечь огромное число молодых уральцев.



Добавим, что проект «Большая история» охватит 85 субъектов России и 43 страны.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»