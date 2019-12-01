Суд начал рассмотрение уголовного дела о смерти роженицы из-за неосторожности врача в Свердловской области

19:28 | 9.12.2019

Фото: 123ru.net

В Свердловской области суд начал рассмотрение дела о смерти роженицы из-за кровопотери в Нижних Сергах. Как рассказали в СУ СКР России по Свердловской области, обвинительное заключение было утверждено прокуратурой и направлено в Нижнесергинйский райсуд.



Напомним, что акушера-гинеколога ГБУЗ СО «Нижнесергинская центральная районная больница» обвинили в причинении смерти по неосторожности рожавшей девушке. Свердловчанка приехала в больницу в ночь с 26 на 27 февраля 2019 года, а днем 27 февраля скончалась от шока, вызванного кровопотерей.



В результате на врача завели дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Суд уже приступил к рассмотрению дела.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»