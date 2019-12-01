Свердловских водителей предупреждают о гололеде

17:57 | 9.12.2019

Фото: clearain.ru

Жителей Свердловской области предупреждают о гололеде. Эта проблема особенно касается водителей.



Как сообщает пресс-служба Уралуправтодора, согласно прогнозам синоптиков, 10 и 11 декабря ожидается налипание мокрого снега на провода, на дорогах будет гололедица.



По прогнозу «Уралгидрометцентра» днем столбики термометров поднимутся до +1…+3 °С, а днем опустятся до -1…-6 °С, что и поспособствует образованию наледи.





Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»