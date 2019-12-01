Последнему подозреваемому в убийстве Каторгиной продлили арест

17:41 | 9.12.2019

Фото: vk.com Ксения Каторгина

Третьему подозреваемому в убийстве Ксении Каторгиной продлили арест. Такое решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга на сегодняшнем заседании.



В суде сегодня выяснилось, что Марат Ахметвалиев является уроженце города Навои в Узбекистане. Он останется в СИЗО до 12 апреля 2020 года. По словам другого подозреваемого Михаила Федоровича, Ахметвалиев принимал самое активное участие в убийстве молодой матери.



Добавим, что ранее Ленинский райсуд продлил меру пресечения Екатерине Меньшиковой и Михаилу Федоровичу. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.



Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября. Она поехала на встречу по продаже ее автомобиля потенциальной покупательнице. Через пять дней ее тело нашли в колодце на Уралмаше. По версии следствия, трое подозреваемых убили Ксению ради того, чтобы завладеть автомобилем. У девушки осталась девятилетняя дочь.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»