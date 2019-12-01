Свердловскую исправительную колонию оштрафовали на 150 тысяч рублей

17:28 | 9.12.2019

Фото: Антон Гуськов

Исправительную колонию №8 в Свердловской области оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



В ходе проверок сотрудники прокуратуры нашли нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Инспектор по пожарному надзору постановил оштрафовать колонию на 150 тысяч рублей. Главный инженер и начальники пожарных частей исправительных учреждений также получили выговор.



Помимо этого, в Серовский районный суд прокуратура направила иск о возложении обязанности на ИК №8 устранить выявленные нарушения. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»