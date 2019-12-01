Свердловский «Левый фронт» будет судиться с МОБ из-за отказа в проведении пикета

17:02 | 9.12.2019

Фото: yandex.ru/images

Завтра, 10 декабря, свердловский «Левый фронт» будет судиться с министерством общественной безопасности. Причина – очередной отказ в проведении публичных мероприятий.



Групповой пикет должен был состояться 14 декабря с 14:00 до 16:00 в центре Екатеринбурга. Однако МОБ вновь сообщил, что на улице Вайнера перед Пассажем, улице 8 Марта рядом с Театром эстрады и перед Ельцин-центром будут проводиться другие мероприятия. А пикет предложили опять провести подальше от центра: в сквере Авета Тартеряна, в сквере купцов Агафуровых или в сквере Молодоженов.



- На этот раз чиновники превзошли сами себя. Они указали, что все согласованные публичные мероприятия в заявленных местах будут проводиться с диаметрально противоположными целями. А так как нашей целью было выдвижение требований по соблюдению Конституции РФ, то значит министерство согласовало публичные мероприятия с целью несоблюдения Конституции РФ? - пишет на своей странице во «Вконтакте» координатор свердловского «Левого фронта» Константин Анисимов.



Активисты «Левого фронта» подали в суд административные иски. Первое заседание назначено в Октябрьском районном суде в 14:30. Другое заседание пройдет в Орджоникидзевском районном суде, но там время еще неизвестно.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»