Подозреваемая в убийстве молодой мамы останется в СИЗО до апреля

16:30 | 9.12.2019

Екатерина Меньшикова и Михаил Федорович. Фото: vk.com

Второй обвиняемой в убийстве Ксении Каторгиной Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест. В СИЗО Екатерина Меньшикова пробудет до 12 апреля следующего года.



Сегодня, 9 декабря, в суде решается вопрос о продлении ареста троим подозреваемым в убийстве 27-летней женщины. Поочередно из СИЗО привозят обвиняемых. Так, до обеда было принято решение о продлении ареста Михаилу Федоровичу, супругу Меньшиковой.



В 16:30 суд также изберет меру пресечения третьему обвиняемому - 42-летнему таксисту Марату Ахметвалиеву. По словам Федоровича, он принимал самое активное участие в убийстве Каторгиной.



Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября. Она поехала на встречу с потенциальной покупательницей ее автомобиля. Через пять дней ее тело нашли в колодце на Уралмаше. У 27-летней матери осталась 9-летняя дочь.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»