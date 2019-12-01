Подросткам Алапаевска не выплатили более 104 тысяч рублей за работу летом

15:58 | 9.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В одном из спорткомплексов Алапаевска более 100 подростков остались без зарплаты. Прокуратура проводит проверку.



Несовершеннолетние работали в комплексе с 3 по 28 июня и с 1 по 12 июля этого года. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, зарплата подросткам была начислена не в соответствии с условиями заключенного трудового договора. Оплата производилась с учётом сокращённой продолжительности рабочего времени с погрешностью в один час. А доплата делалась до минимального размера без учёта сокращённого рабочего времени.



В результате подросткам не выплатили более 104 тысяч рублей. Только сейчас ребятам доначислили зарплату в соответствии с трудовым законодательством.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»