В Свердловской области двое суток ищут 76-летнего мужчину

15:30 | 9.12.2019

Фото: ПСО Abris

Под Первоуральском в поселке Билимбай уже вторые сутки ищут 76-летнего Александра Николаевича Сукова. В поисково-спасательный отряд Abris обратилась супруга мужчины.



Как рассказали волонтеры, женщина рассказала, что утром 7 декабря Александр Николаевич вышел из сада, чтобы сходить в магазин, однако домой он так и не вернулся. По последней информации, его видели вечером того же дня.



Приметы пропавшего: серые глаза, темные волосы с проседью до плеч. Особые приметы: шрамы на ногах после операции, левая нога перебинтована, хромает, когда встаёт на нее.



На момент пропажи мужчина был одет в кожаную черную фуражку, спортивные синие штаны, серое пальто и черные зимние ботинки.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Николаевича, просят позвонить руководителю отряда Андрею по номеру +7 (961) 767-17-49 или в полицию 102.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»