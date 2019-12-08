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14:30 | 9.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Спортсмены из Екатеринбурга завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по дартс

Во всероссийских соревнованиях по дартс «Кубок Урала» екатеринбуржцы завоевали два «золота» и две «бронзы». Турнир прошел с 7 по 9 декабря в КОСК «Россия».

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 22 городов России. Среди юношей и девушек до 15 лет победу одержали воспитанники спортшколы Екатеринбурга «Виктория» Сергей Земцов и Милена Петрова.

А в категории 15-17 лет в одиночном разряде третье место заняла екатеринбурженка Полина Банникова. Среди женщин в парном разряде бронзовая медаль досталась спортсмену-инструктору Анастасии Суворовой.

По результатам этих соревнований из победителей и призеров сформируют сборную Росси для выступления на международных состязаниях.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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