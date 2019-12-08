Одному из подозреваемых в убийстве Каторгиной продлили арест

13:59 | 9.12.2019

Екатерина Меньшикова и Михаил Федорович. Фото: vk.com

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест одному из подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной. Михаил Федорович останется под стражей до 17 февраля.



Следствие подало ходатайство о продлении ареста подозреваемых в убийстве. Суд удовлетворил его в отношении Михаила Федоровича. Отмечается, что мужчина возражал против этого.



Также сегодня суд рассмотрит вопрос о продлении ареста остальным подозреваемым. Заседания назначены на 14:00 и 16:30.



Напомним, Ксения Каторгина исчезла 10 октября. Она поехала на встречу с потенциальной покупательницей ее автомобиля. Через пять дней тело 27-летней Ксении нашли в колодце на Уралмаше.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»