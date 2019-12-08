На трассе Екатеринбург – Курган на четыре ночи введут реверсивное движение

13:27 | 9.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

На этой неделе движение на трассе Екатеринбург –Шадринск – Курган будет будет временно ограничено. Будет введено реверсивное движение из-за ремонта ж/д переезда на 55-м километре.



Как рассказали в пресс-службе Уралуправтодора, ограничения продлятся 10-11 декабря с 21:00 до 02:00 и 12-13 декабря в то же время. Работы организованы Свердловской железной дорогой.



Автомобилистов просят обращать внимание на новые знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать скоростной режим.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»