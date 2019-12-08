Коммунальщики Екатеринбурга продолжают борьбу с гололёдом

12:57 | 9.12.2019

Фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге городские службы благоустройства борются с наледью на пешеходных зонах. Способствовало этому начавшееся зимнее потепление.



Сегодня, 9 декабря, на улицах Екатеринбурга трудятся 478 дорожных рабочих. Для уборки улиц от снежной массы задействуют 169 единиц спецтехники.



По прогнозам синоптиков, до середины этой недели температура воздуха будет колебаться от минуса до плюса. Это также будет способствовать образованию гололёда.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»