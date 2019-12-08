Теперь официально: Екатерина Кейльман стала директором ЦПКиО имени Маяковского

11:56 | 9.12.2019

Фото: Екатерина Кейльман / Facebook

Начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков подписал приказ о назначении на должность нового директора ЦПКиО имени Маяковского. Руководителем стала Екатерина Кейльман.



Сегодня, 9 декабря, Екатерина Кейльман официально стала новым директором главного парка Уральской столицы. Ранее в течение десяти лет Кейльман была частью команды Tele Club, где от промо-менеджера дошла до должности исполнительного директора холдинга.



Помимо этого, Екатерина Кейльман являлась продюсером и создателем фестиваля еды «Гастроном».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»