Убийцам Ксении Каторгиной могут продлить арест

11:27 | 9.12.2019

Фото: e1.ru

Сегодня, 9 декабря, Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной.



В пресс-службе Областного суда сообщили, что заседания назначены на 11:00, 14:15 и 16:30. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения в колонии.



Напомним, что Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала на встречу к потенциальному покупателю ее автомобиля Audi Q5. Позже ее тело нашли в канализационном коллекторе на Уралмаше. В убийстве обвиняются Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова. У Ксении осталась девятилетняя дочь.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»