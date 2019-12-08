В столице Урала легковушка протаранила ограждение, которое пробило её насквозь

Фото: ИА «Ночные новости»

Вчера, 8 декабря, поздно вечером в столице Урала на перекрестке Луначарского – Малышева произошло ДТП. Только благодаря чуду в аварии никто не пострадал.Около 23:00 водитель Volvo S40 вылетел на остановку «Дом кино» и протаранил ограждение. В результате часть ограждения пробила лобовое стекло и вошла в салон автомобиль до заднего сидения. Информацию о происшествии подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Добавим, что на том же самом месте еще одна авария произошла вчера утром. Водитель Renault не справился с управлением и также влетел в забор, повредив его.Стоит отметить, что часть ограждения, на которое вечером налетел Volvo, весь день выступала на проезжую часть, однако ответственные за безопасность дорожного движения службы мер по удалению оторванной части остановки не приняли.