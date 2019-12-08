В Екатеринбурге столкнулись две иномарки. Есть пострадавший

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Малышева рядом с остановкой «Улица Горького» столкнулись Peugeot 407 и KIA. Одного пострадавшего увезли на скорой.Как рассказали очевидцы, водитель Peugeot разворачивался либо со среднего, либо с крайнего правого ряда, не доезжая до перекрестка с улицей Горького. В этот момент в левый бок легковушки врезалась KIA, которая ехала прямо. От удара KIA отлетела и въехала в дорожное ограждение.На место дорожной аварии приезжали спасатели, однако пассажиры и водители выбрались сами. По словам свидетеля ДТП, в черном автомобиле дверь зажало, но водитель смог выбраться с другой стороны. А во второй машине был один пострадавший с разбитой головой, его увезли на скорой.