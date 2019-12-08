Жители Серова пожаловались на обшарпанные стены в детской поликлинике

Жители Серова пожаловались на ужасное состояние детской поликлиники. Как они написали в социальной сети, в здании – обшарпанные стены, черные грязные коридоры и облупившаяся краска.– Это не подвал – это Детская поликлиника, – пишут пользователи в группе «Это Серов, Детка!».Местные жители также шутят, что им и их детям остается надеяться только на Деда Мороза, которого попросят в Новый год привести в порядок поликлинику.