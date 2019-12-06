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20:11 | 8.12.2019

Фото: uralochka-vc.com

Волейболистки «Уралочки» обыграли «Енисей» со счетом 3:1

Сегодня, 8 декабря, волейбольная команда «Уралочка» обыграла красноярский «Енисей» в 8 туре российской «Суперлиги Париматч» со счетом 3:1.

Таким образом девушки с Урала продлили свою победную серию. Теперь у «Уралочки» 22 очка и она остается лидером в турнирной таблице.

В следующий раз екатеринбургские волейболистки проведут матч с командой «Минчанка» 13 декабря в Минске.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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