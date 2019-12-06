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19:42 | 8.12.2019
Фото: 66.ru
Не соответствует международным нормам: в Екатеринбурге феминистки провели пикет против «фиктивного закона» о домашнем насилии
Как передает портал 66.ru, по мнению девушек, не соответствующий международным стандартам документ работать не будет.
На пикет девушки вышли со сковородками. Феминистки также поддержали художницу Юлию Цветкову из Хабаровска, которую арестовали из-за подозрений в распространении порнографии.
Добавим, что финальная редакция закона не устраивает многих феминисток по всей России. Так, девушки не согласны с формулировкой определения насилия, а также считают, что в закон должна быть включена защита для партнеров, не состоящих официально в браке.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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