В Екатеринбурге составили рейтинг качества воды по итогам ноября

19:11 | 8.12.2019

Фото: МУП «Водоканал»

МУП «Водоканал» составил рейтинг качества воды в Екатеринбурге по итогам ноября. Согласно экспертизе, лучшая вода течет в трубах жителей Октябрьского района.



«В ноябре в Октябрьском районе по трем показателям качества значения были ниже, чем в остальных районах. При допустимом нормативе показателя „цветность“ 20 град и среднегородском значении 8,46 в Октябрьском районе значение этого показателя составило 7,57 град», — отметили в Водоканале.



Самый низкий показатель «мутности» зафиксировали в Кировском районе, а меньше всего железа оказалось в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.



Добавим, что специалисты проводили исследования по более чем 200 показателям и анализировали каждые сутки свыше 2500 проб воды.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»