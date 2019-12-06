В Первоуральске из-за коммунальной аварии без воды остались 135 многоквартирных домов и шесть социальных объектов

17:22 | 8.12.2019

Коммунальная авария, произошедшая в воскресенье днём в Первоуральске, оставила без холодного водоснабжения более 9,5 тысяч человек.



Сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения на улице 50 лет СССР в Первоуральске поступило сегодня, 8 декабря, около 15:00, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В результате коммунального ЧП без холодного водоснабжения остались 135 многоквартирных домов, в которых проживают 9527 человек. Кроме того без воды остались несколько социально значимых объектов, в том числе – одна школа, четыре детских садика и городская больница №3.



В настоящее время для населения оставшихся без водоснабжения домов организован подвоз питьевой воды. В ликвидации аварии задействованы 5 единиц техники и 8 человек сотрудников коммунальных служб города.

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