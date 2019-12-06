Уральские кардиохирурги выполнили более 500 операций по восстановлению нормального сердечного ритма в 2019 году

16:14 | 8.12.2019

Фото: пресс-служба «Новой больницы»

В 2019 году уральские кардиохирурги «Новой больницы» выполнили 560 операций имплантации электрокардиостимуляторов (ЭКС) и кардиовертеров-дефибрилляторов (КД) для восстановления нормального сердечного ритма, об этом рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



Помощь получали люди, чье сердце работает неправильно и может остановиться. Около трети таких операций врачи выполняют в экстренном порядке. Жители уральской столицы получают помощь бесплатно за счет средств ТФОМС и областного бюджета.



Как отметил заведующий центром хирургии аритмии Сергей Молодых, к концу 2019 года число операций имплантации ЭКС и КД приблизится к 600.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»