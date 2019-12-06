Родители попросили прикрыть наготу стикерами на выставке картин в Екатеринбурге

15:42 | 8.12.2019

Фото: предоставлено Салаватом Фазлитдиновым

В Екатеринбурге на выставке части картин с обнаженными женщинами заклеили стикерами. Пикантные места у героев работ попросили прикрыть родители детей.



Речь идет о картинах, иллюстрирующих сюжет «Мастера и Маргариты», представленных в галерее искусств на Горького, 4а.



Как рассказал художник Владимир Тузулков телеканалу «360», за 20 лет работы с такой ситуацией он столкнулся впервые. По его мнению, пытаться что-то закрыть или урезать в наше время – это просто глупость. А директор выставки Андрей Чайников объяснил, что возрастной ценз выставки – 0+ и от некоторых родителей поступили «пожелания» прикрыть обнаженных женщин, чтобы наготу не увидели дети.



Добавим, что вчера, 7 декабря, стикеры с картин все же сняли.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»