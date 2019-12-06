Ученики екатеринбургского лицея завоевали награды Всероссийского форума профориентации

15:25 | 8.12.2019

Фото:орджоникидзевский.екатеринбург.рф

Учеников лицея №128 города Екатеринбурга признали лучшими на форуме профессиональной ориентации «ПроекКТОрия», состоявшегося в Ярославле, об этом рассказали в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.



Во время форума лицеисты совместно с инженерами Машиностроительного завода имени Калинина решили производственную задачу, разработав кейс в направлении «Безопасность». Школьники Олеся Полухина, Виктория Таран, Глеб Пряничников и Дмитрий Кушков получили призы и направления в престижные вузы.



Отмечается также, что в заключительный день форума ребята смогли пообщаться с Президентом Владимиром Путиным в формате видеоконференции.



Добавим, что всего в форуме приняли участие более 500 старшеклассников и около 200 педагогов, представителей власти, науки, бизнеса и ведущих корпораций России.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»