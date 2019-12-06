В Екатеринбурге легковушка угодила под трамвай

14:54 | 8.12.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня днём в Екатеринбурге на ЖБИ легковушка угодила под трамвай. ДТП произошло на пересечении улиц Сыромолотова и Сиреневый бульвар, рядом с торговым центром «Кировский», сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург».



Водитель автомобиля не заметил трамвай, после чего общественный транспорт протаранил легковушку на ограждение. Водитель, по словам очевидцев, несильно ударился головой. В трамвае никто не пострадал.



Машина была не на ходу и мешала движению трамваев, но через некоторое время её убрали с путей, и движение восстановилось.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»