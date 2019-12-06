В екатеринбургский бар нагрянул ОМОН с оперативниками

В ночь с 7 на 8 декабря в екатеринбургском баре «Шейк» на Шейнкмана,10 прошли оперативно-профилактические мероприятия силовых структур. Как стало известно veved.ru, участие в спецоперации принимали оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при поддержке бойцов спецподразделений.В помещение оперативники зашли примерно в 02:30. Они проверяли посетителей на наличие запрещенных веществ, оружия, нахождение в розыске, причастность к криминальным элементам и так далее. Спустя 40 минут они уехали, ни к кому из посетителей претензий не возникло. Администрация бара оказывала сотрудникам полиции содействие в проведении мероприятия.Посетители «Шейка» отмечают, что силовики вели себя крайне вежливо, все было в правовом поле, после окончания спецоперации вечеринка продолжилась.Отметим, что подобные мероприятия проходят на регулярной основе в развлекательных заведениях Екатеринбурга.