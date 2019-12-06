В Екатеринбурге в Академическом пройдёт рождественский полумарафон

В Екатеринбурге при поддержке Национального бегового движения России 11 января пройдёт рождественский полумарафон. Участие в мероприятии примут жители Академического.Забег пройдёт без ограничений по возрасту и физической подготовке. Каждый участник гарантированно получит медаль.Полумарафон стартует на улице Вильгельма де Генина. Дальше – по проспекту Сахарова. Спортсмены-любители и профессионалы выйдут на дистанцию 21 км. Предусмотрены также укороченные трассы – 5 и 10 км. Для самых маленьких организуют детские старты длиной от 600м до 1 км.Мероприятие будет сопровождаться музыкой и шоу-программой. Также участники смогут получить призы от партнёров забега. Полумарафон обещает стать самым массовым спортивным городским праздником 2020 года.