На Урале девушка за рулём легковушки устроила смертельное ДТП

Накануне вечером, около 21:00, на 44-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень произошла авария с участием двух автомобилей. Есть погибший и пострадавшие.По предварительным данным, 20-летняя девушка со стажем вождения два месяца ехала за рулём Daewoo Nexia, но не справилась с управлением – машину вынесло на встречку, где она столкнулась с автомобилем ВАЗ-2106.В результате ДТП погиб 26-летний пассажир Daewoo. Девушку-водителя Daewoo госпитализировали в Екатеринбург с тяжелыми травмами. 35-летних водителя и пассажирку ВАЗ увезли в больницу Заречного.