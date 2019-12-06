В Екатеринбурге с шестого этажа выпал человек

09:27 | 8.12.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

Минувшим вечером в Екатеринбурге на Широкой речке из окна выпал человек. Инцидент произошёл на улице Речкалова, 1.



Он выпал с шестого этажа и приземлился на стеклянный козырёк подъезда. Из окна, откуда выпал человек, висели шторы. На асфальте остались следы крови, разбитое стекло и чёрный пакет.



Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»