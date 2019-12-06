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09:27 | 8.12.2019
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге с шестого этажа выпал человек
Он выпал с шестого этажа и приземлился на стеклянный козырёк подъезда. Из окна, откуда выпал человек, висели шторы. На асфальте остались следы крови, разбитое стекло и чёрный пакет.
Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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