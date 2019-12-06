«Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл рижское «Динамо» со счётом 5:4

19:23 | 7.12.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» на родном льду в Екатеринбурге одержал победу над рижским «Динамо». Матч завершился со счётом 5:4.



Открыли счёт хозяева – на пятой минуте в большинстве («пять на три») забить смог Дэн Секстон. Увеличил преимущество под конец первого периода Питер Холланд. Третью шайбу в рижские ворота забил Георгий Белоусов.



В третьем периоде «Динамо» сократило отставание – Бенджамин Маршал пронзил ворота Коваржа, но уже через две минуты Питер Холланд оформил дубль. Через полминуты гости закинули в уральские ворота шайбу (автор гола – Микелис Редлихс), но и вновь почти сразу получили в ответ (автор – Георгий Белоусов). Затем нападающий «Динамо» Никита Сетдиков реализовал большинство – счёт 5:3. Незадолго до финальной сирены гости сократили отставание до минимума – 5:4.



Напомним, следующий матч уральцы проведут 17 декабря в Екатеринбурге с командой «Амур».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»