Новости дня
17:02 | 7.12.2019
Фото: Михаил Калегин
В Екатеринбурге почтили память жертв разрушительного землетрясения в Армении
Памятные мероприятия состоялись и в Екатеринбурге. Рядом с Церковью Святого Карапета жители города почтили память погибших. В церемонии возложения цветов приняли участие Почетный консул Армении в Екатеринбурге, Генеральный консул Франции в Екатеринбурге, Генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге и врио Генконсула Таджикистана в Екатеринбурге, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области, и армяне, проживающие на территории уральской столицы.
«Я родился через год после трагического события в Спитаке, но помню еще с малых лет, как члены моей семьи, родственники, близкие скорбят, они никогда не забудут тот день, день страдания, сопереживания, и в тоже время объединения. Со всего Советского Союза люди ехали на помощь, и не только из СССР. Было очень много французских спасателей, они первыми отозвались на разбор завалов. И сегодня я хочу выразить благодарность всем народам за поддержку, за то, что и они сегодня с нами рядом, так же, как и 31 год назад, когда принимали участие в восстановительно-спасательных работах. Будем молиться, чтобы ни в одной точке мира ни с одним народом такое не повторилось», – заявил Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян.
Фото: Михаил Калегин
© «Вечерние ведомости»
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