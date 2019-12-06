В Екатеринбурге почтили память жертв разрушительного землетрясения в Армении

Сегодня, 7 декабря, во всем мире вспоминают трагедию в Армении. 31 год назад, в 1988 году там произошло катастрофическое землетрясение. Оно длилось считанные секунды, но оставило после себя кромешный ад на долгие месяцы. Целые города были стерты с лица земли. Землетрясение, по официальным данным, унесло жизни 25-ти тысяч человек (в том числе 6000 детей), около 19 тысяч стали инвалидами, были разрушены дома 530 тысяч семей.Памятные мероприятия состоялись и в Екатеринбурге. Рядом с Церковью Святого Карапета жители города почтили память погибших. В церемонии возложения цветов приняли участие Почетный консул Армении в Екатеринбурге, Генеральный консул Франции в Екатеринбурге, Генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге и врио Генконсула Таджикистана в Екатеринбурге, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области, и армяне, проживающие на территории уральской столицы.«Я родился через год после трагического события в Спитаке, но помню еще с малых лет, как члены моей семьи, родственники, близкие скорбят, они никогда не забудут тот день, день страдания, сопереживания, и в тоже время объединения. Со всего Советского Союза люди ехали на помощь, и не только из СССР. Было очень много французских спасателей, они первыми отозвались на разбор завалов. И сегодня я хочу выразить благодарность всем народам за поддержку, за то, что и они сегодня с нами рядом, так же, как и 31 год назад, когда принимали участие в восстановительно-спасательных работах. Будем молиться, чтобы ни в одной точке мира ни с одним народом такое не повторилось», – заявил Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян.