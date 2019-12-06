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16:34 | 7.12.2019

В Екатеринбурге ищут родственников потерявшейся бабушки

В Екатеринбурге разыскивают родственников 91-летней Галии Халилулиной. С 6 декабря она находится в медицинском учреждении. У бабушки возможная потеря памяти.

Приметы: рост 160 см, xудощавое телосложение, серо-зелёные глаза и седые волосы. Одежда: коричневое пальто, серый кардиган, платье, серые тканевые полусапожки и зелёный платок. С собой имела синюю сумку.

Если вы знакомы с бабушкой или знаете её родственников – сообщите об этом инфоргу Светлане по номеру 89634405105.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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