Футбольный клуб «Урал» проведёт заключительный в 2019 году матч

15:17 | 7.12.2019

Фото: ФК «Урал»

Завтра, 8 декабря, футбольный клуб «Урал» на выезде проведёт встречу с «Крыльями Советов». Этот матч станет для команд заключительным в 2019 году. Начало встречи состоится в 16:00 (по екб).



В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Урал» с 21 очком занимает десятое место. «Крылья Советов» расположились на 13 строчке (18 очков).



Напомним, следующий матч свердловчане проведут только после зимнего перерыва. 1 марта они встретятся с московским ЦСКА.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»