Автомобиль всмятку: в Екатеринбурге столкнулись две иномарки

13:15 | 7.12.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня утром, около 07:20, в Екатеринбурге на пересечении улиц Малышева и Сакко и Ванцетти, у ТРЦ «Гермес Плаза», произошла авария с участием двух иномарок. Один из автомобилей вылетел на тротуар.



По словам очевидцев, удар был сильный. Сработали подушки безопасности. Одна из иномарок сильно измялась.



На месте происшествия работала реанимация. Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»