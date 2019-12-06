Новости дня
11:56 | 7.12.2019
Фото: страница Академии единоборств РМК во «ВКонтакте»
Из Екатеринбурга в Америку. Рой Джонс-младший хочет возить в Америку бойцов РМК
Гостей вечера ждут десять поединков с участием боксеров из России, Украины, Никарагуа и Киргизии. Главным событием станет рейтинговый бой тяжеловесов Алексея Егорова и Сергея Радченко, ещё одним не менее важным станет бой за титул WBA Asia между Мухаммадом Шеховым и Ароном Хуаресом из Никарагуа.
Турнир будет транслироваться только на платной американской стриминговой платформе UFC Fight Pass и телеканале UFC TV, а все шоу будет идти на английском языке. Российские любители бокса смогут посмотреть турнир на страничке Академии единоборств РМК в соцсети в «ВКонтакте» перейдя по ссылке.
Голосом боксерского турнира станет известный ринг-анонсер Александр Загорский. Александр уже 20 лет ведет многие крупные российские турниры, неоднократно выходил на ринг и октагон в Олимпийском, теперь пришло время Академии единоборств РМК.
Накануне в Академии единоборств РМК прошла пресс-конференция, на которой Рой Джонс поделился планами. А в планах у американского боксёра развитие собственной промоутерской компании созданной в России в партнёрстве с Академией единоборств РМК. Соревнования, проводимые у нас, звезда бокса планирует использовать для отбора и заключения контрактов с бойцами, а в дальнейшем возить их в Америку, впрочем, планирует он привозить и американских бойцов к нам.
«Наша задача — подарить зрителю удовольствие, а американский зритель очень любит российский бокс. Здесь боксеры очень сильные и техничные. У меня есть цель — выстроить в России систему, как у HBO в США: они отслеживают молодых перспективных ребят с детского возраста и выращивают из них профессионалов. У нас уже есть шесть дат на следующий год, на которые мы ориентируемся. Мы будем работать таким образом, чтобы свозить американцев в Россию и наоборот, и мы будем работать с RCC в этом направлении», — заявил Рой Джонс.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
11:19 | 7.12.2019
На Урале ищут пропавшую 15 лет назад женщину
09:48 | 7.12.2019
В страшном ДТП на свердловской трассе погиб водитель КАМАЗа
01:13 | 7.12.2019
В Екатеринбурге иномарка сбила 9-ти летнего мальчика, который не дошел до пешеходного перехода 40 метров
19:26 | 6.12.2019
Минстрой Прикамья отметил низкие темпы устранения замечаний в проблемном доме для детей-сирот в Добрянке
19:22 | 6.12.2019
В Прикамье за год более 20 тысяч талантливых детей приняли участие в образовательных и концертных программах
19:21 | 6.12.2019
В Екатеринбурге выбрали лучшие музейные проекты года
18:36 | 6.12.2019
В Прикамье в рамках нацпроекта открывается первый социальный кинозал
18:31 | 6.12.2019
В новую детскую поликлинику в Свердловском районе Перми поставят УЗИ-аппараты экспертного класса
18:21 | 6.12.2019
В Прикамье разработают механизмы комплексной поддержки НТИ-стартапов
18:17 | 6.12.2019
На всероссийский турнир по греко-римской борьбе в Екатеринбург приехали более трехсот спортсменов
17:39 | 6.12.2019
В Екатеринбурге затруднено движение из-за ДТП на Московской
17:39 | 6.12.2019
Мэрия Алапаевска дождалась холодов, чтобы потратить деньги из резервного фонда правительства на строительство теплотрассы
17:11 | 6.12.2019
В ДТП на дороге соединяющей Ревду с СУМЗ погиб мужчина
17:01 | 6.12.2019
В Екатеринбурге назначен новый директор парка Маяковского
16:32 | 6.12.2019
Прокуратура запросила 9 лет колонии для Марины Мартемьяновой, переехавшей двух девушек в Белоярском
16:06 | 6.12.2019
В Екатеринбурге закроют движение транспорта еще по одной улице
15:47 | 6.12.2019
Дело замглавы свердловского СУ СКР Михаила Бусылко грозит завершением карьеры руководителю прокуратуры области
15:35 | 6.12.2019
В столице Урала закроют движение от Космонавтов до Берёзовой
15:15 | 6.12.2019
Бывший командир полка ППСП Екатеринбурга восстановился в должности через суд
14:56 | 6.12.2019
Конкурс на замещение должности директора Пермской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек признан несостоявшимся
14:32 | 6.12.2019
Природоохранная прокуратура через суд добилась признания незаконной рубки леса в Белоярке
14:14 | 6.12.2019
В Перми пройдут соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов
14:08 | 6.12.2019
В Екатеринбурге число смертей в ДТП сократят посредством установления камер видеофиксации
13:47 | 6.12.2019
Генподрядчик: «Мы наверстаем отставание по строительству моста через Чусовую в 2020 году»
13:37 | 6.12.2019
Власти Екатеринбурга рассказали, как продвигается строительство трамвайной линии до Верхней Пышмы