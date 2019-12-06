На Урале ищут пропавшую 15 лет назад женщину

11:19 | 7.12.2019

В Свердловской и Челябинской областях разыскивают 35-летнюю Анну Журбу (Фокину). В 2004 году утратила связь с родными, и по настоящее время её местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 180-185 см, худощавое телосложение, прямой нос, световые глаза. Особых примет нет.



Нужна помощь добровольцев. Если вы владеете какой-либо информацией о примерном местонахождении женщины – сообщите об этом по номеру 102.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»