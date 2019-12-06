В страшном ДТП на свердловской трассе погиб водитель КАМАЗа

Накануне вечером на трассе Екатеринбург – Тюмень, недалеко от деревни Первухина, произошла авария с участием полуприцепов MAN и КАМАЗ.После погрузки в Екатеринбурге 49-летний водитель MAN ехал в Красноярск. Мужчина рассказал, что автобус перед ним снизил скорость, и, чтобы не врезаться в него, он вывернул руль влево, выехал на встречку, а там столкнулся с КАМАЗом. Обе фуры съехали с дороги.В результате столкновения 43-летний водитель КАМАЗ скончался на месте. 45-летнего пассажира увезли в Талицкую ЦРБ с многочисленными переломами.