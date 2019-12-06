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01:13 | 7.12.2019
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге иномарка сбила 9-ти летнего мальчика, который не дошел до пешеходного перехода 40 метров
По предварительной информации, водитель автомашины при движении по ул. Билимбаевская допустил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП 9-летний мальчик с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой был госпитализирован в ДГКБ № 9.
Установлено, что транспортным средством управлял 37- летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 14 лет. С его слов, он двигался со скоростью 20 км/ч, во встречном направлении стояли транспортные средства, которые остановились перед нерегулируемым пешеходным переходом, неожиданно из-за одного из автомобилей выбежал ребенок. Мужчина применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Мальчик возвращался домой и решил сократить свой путь, не дойдя до нерегулируемого пешеходного перехода 40 метров.
На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга.
© «Вечерние ведомости»
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