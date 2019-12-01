В Екатеринбурге выбрали лучшие музейные проекты года

19:21 | 6.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице подвели итоги конкурса «Лучший музейный проект года», посвященный Году Театра в России и Году Павла Бажова в Свердловской области. Как рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга, церемония награждения состоялась сегодня, 6 декабря, в кинотеатре «Колизей».



Всего в финале участвовали 9 музейных проектов. Победителей награждал начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков.



За «Лучшую авторскую экскурсию» наградили проект Объединенного музея писателей Урала «Любовь по системе Станиславского». В номинации «Издание года» победили проекты «Бука-марафон. Передвижной музей Старика Букашкина и К°» Департамента искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского федерального университета имени первого Президента России Бориса Ельцина и «П. П. Бажов. Письма. 1911-1950» Объединённого музея писателей Урала, а в номинации «Лучший куратор проекта» победил проект «V дни конструктивизма на Урале. Авангард и власть. Эстетика нового быта» музея архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета.



Кроме того, специальными дипломами были награждены проекты «Екатеринбург – город 7 районов» музея истории Екатеринбурга, «Пушкин. 220 вольт» Объединенного музея писателей Урала, «Не только Хокусай. Жанры и герои японской гравюры XVIII-XIX веков из коллекции О. П. Малахова» Екатеринбургского музея ИЗО и «Детская игровая студия» музея истории Екатеринбурга.



Добавим, что конкурс «Лучший музейный проект» проводится в уральской столице с 2002 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»