В Нижнем Тагиле по поручению губернатора построят старообрядческую церковь

18:40 | 6.12.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле по поручению губернатора Евгений Куйвашева подберут земельный участок для строительства старообрядческой церкви, об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.



Такое решение было принято губернатором сегодня, 6 декабря, по время рабочей встречи с Епископом Казанско-Вятским и Уральским Евфимием. По мнению владыки, во втором по храм необходимо построить во втором по величине городе Свердловской области.



По поручению Куйвашева глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с настоятелем Вознесенского храма в поселке Баранчинский отцом Михаилом изучит два участка, на территории которых можно будет построить церковь. Им предстоит определить, какой вариант станет лучшим с точки зрения соблюдения всех канонов, а также земельных и градостроительных требований.



Планируется, что вопрос рассмотрят в течение месяца, а после этого храм начнут строить.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»