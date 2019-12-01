На всероссийский турнир по греко-римской борьбе в Екатеринбург приехали более трехсот спортсменов

18:17 | 6.12.2019

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

Более трехсот спортсменов съехались в Екатеринбург на всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвящённом памяти воинов-героев Уральского добровольческого танкового корпуса и героям тыла. Как рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы, спортсмены будут соревноваться в течение двух дней.



Во время открытия от имени мэра города с началом состязаний спортсменов поздравил замглавы по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов. Он пожелал им успеха, честного судейства и чистой победы в положении туше.



Добавим, что традиционные соревнования проводятся в Екатеринбурге уже в 32-раз. Спортсмены выступают в спорткомплексе Верх-Исетский.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»